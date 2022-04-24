Петропавловск-Камчатский, 25 апреля, 2022, 02:34 — ИА Регнум. На Камчатке в связи с установившимися положительными температурами воздуха закрыли все ледовые переправы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в краевом правительстве.

52.mchs.gov.ru Ледовая переправа

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Фактическая толщина и состояние льда больше не позволяют безопасно передвигаться по переправам. Информационные щиты, запрещающие движение автотранспорта, установили на реках.

Управление автомобильных дорог Камчатки обратилось к водителям с просьбой соблюдать правила и быть внимательными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колпашевском районе Томской области из-за подъёма уровня реки Обь произошло затопление участка дороги Томск – Каргала – Колпашево.