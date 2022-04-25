Триполи, Ливан, , 02:28 — REGNUM Центральная часть города Триполи была взята под контроль после подавления беспорядков армией Ливана. Об этом 24 апреля сообщает новостной портал El Nashra.

Протесты в Ливане Shohen books

Беспорядки в городе начались после гибели 33 граждан Ливана и Палестины, находившихся на борту судна, затонувшего в районе порта Триполи. По данным командующего военно-морскими силами Ливана, причиной крушения судна стало столкновение с патрульным катером, который пытался его задержать. На борту затонувшего судна находились нелегальные мигранты, 48 из них были спасены, остальные погибли.

В связи с гибелью людей в социальных сетях появилась информация о том, что патрульный катер, якобы, протаранил судно с нелегалами, специально потопив его. Это вызвало массовые протесты со стороны близких и родни погибших, которые стали требовать детального расследования трагедии.

Протесты переросли в акции протеста, принимавшие в них участие радикально настроенные демонстранты массово бросали камни в патрули военных в районе Эль-Кубба и напали на казарму. К полуночи стало известно о захвате протестующими оружия, после чего командование армии Ливана перебросило в Триполи подкрепление.

Ранее ИА REGNUM сообщало о судне с беженцами, затонувшем у берегов ливанского города Триполи.

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