Лондон, 25 апреля 2022, 02:57 — REGNUM Мировые державы должны положить конец гегемонии США. К этому призвал обозреватель Саид Халил аль-Абси на страницах британского издания Rai Al Youm.
Саид Халил аль-Абси отметил, что США совершили «преступление», заморозив резервы Центробанка. На страны мира оказано беспрецедентное давление, а заморозка российских резервов повлечет плачевные последствия.
Обозреватель британской газеты считает, что решение о блокировке международных резервов России подрывает доверие к мировой финансовой системе и США.
»Сегодня весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту. Многие товары стали недоступны из-за введенных санкций или безумно высоких цен», — отметил обозреватель издания.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из-за санкций замороженными оказалось почти половина золотовалютных резервов Банка России — (около 300 млрд долларов).
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