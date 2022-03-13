Лондон, 25 апреля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Мировые державы должны положить конец гегемонии США. К этому призвал обозреватель Саид Халил аль-Абси на страницах британского издания Rai Al Youm.

Matt H. Wade Белый дом США

Саид Халил аль-Абси отметил, что США совершили «преступление», заморозив резервы Центробанка. На страны мира оказано беспрецедентное давление, а заморозка российских резервов повлечет плачевные последствия.

Обозреватель британской газеты считает, что решение о блокировке международных резервов России подрывает доверие к мировой финансовой системе и США.

«Сегодня весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту. Многие товары стали недоступны из-за введенных санкций или безумно высоких цен», — отметил обозреватель издания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из-за санкций замороженной оказалась почти половина золотовалютных резервов Банка России (около 300 млрд долларов).