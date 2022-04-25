Южно-Сахалинск, , 02:24 — REGNUM В Южно-Сахалинске 26 апреля состоится первая репетиция предстоящего парада Победы в честь 77-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии краевой столицы.

День Победы Правительство Забайкалья

Читайте также: По Сахалину вновь пройдёт «Бессмертный полк»

Из-за репетиции 26 апреля с 07:00 до 19:30 по местному времени будет ограничена остановка транспортных средств с восточной и западной сторон площади Победы в Южно-Сахалинске. С 19:30 до 22:30 будет ограничено движение автомобилей на участке улицы Горького от улицы Горнолыжной до улицы Священномученика Илариона Троицкого.

Также в Южно-Сахалинске каждый день проходят репетиции акции «Вальс Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине началась подготовка к проведению шествия «Бессмертного полка», которое 9 мая планируется провести во всех районах и крупных населённых пунктах островного региона.