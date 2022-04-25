Брюссель, , 02:02 — REGNUM ЕС может объявить о принятии шестого пакета санкций против России уже на следующей неделе, 24 апреля сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на заместителя председателя Европейской комиссии (ЕК) и еврокомиссара по вопросам транспарентности Веру Юрову.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, в ЕК выступают за максимально жесткие рестрикции, но решили не предлагать такие санкции, которые не получат поддержку со стороны всех стран ЕС. Юрова утверждает, что Еврокомиссия готовит санкции, затрагивающие Сбербанк, а также расширяющие действующий санкционный список физических и юридических лиц.

Кроме того, она допустила введение ограничений на поставки российских энергоносителей. Еврокомиссар добавила, что консультации по поводу принятия шестого пакета санкций продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM 24 апреля министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что ЕК призвала страны Евросоюз отказаться от российского газа к 2027 году.

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