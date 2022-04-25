Париж, , 02:08 — REGNUM Во Франции начались протесты против итогов президентских выборов, которые пока являются предварительными. Об этом 25 апреля сообщают СМИ.

Уличные беспорядки Loavesofbread

Население вышло на улицы для выражения недовольства по поводу лидерства Эмманюэля Макрона. В частности, беспорядки отмечены в Ренне, Тулузе, Париже. Митингующим противостоит полиция, пуская в ход слезоточивый газ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Франции 24 апреля завершился второй тур президентских выборов. После обработки 90% бюллетеней лидирует действующий президент страны Эмманюэль Макрон. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 43,46% голосов избирателей.

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