Париж, 25 апреля 2022, 02:08 — REGNUM Во Франции начались протесты против итогов президентских выборов, которые пока являются предварительными. Об этом 25 апреля сообщают СМИ.
Население вышло на улицы для выражения недовольства по поводу лидерства Эмманюэля Макрона. В частности, беспорядки отмечены в Ренне, Тулузе, Париже. Митингующим противостоит полиция, пуская в ход слезоточивый газ.
Как уже сообщало ИА REGNUM, во Франции 24 апреля завершился второй тур президентских выборов. После обработки 90% бюллетеней лидирует действующий президент страны Эмманюэль Макрон. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 43,46% голосов избирателей.
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