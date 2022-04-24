Париж, 25 апреля, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Во Франции начались протесты против итогов президентских выборов, которые пока являются предварительными. Об этом 25 апреля сообщают СМИ.

Loavesofbread Уличные беспорядки

Население вышло на улицы для выражения недовольства по поводу лидерства Эммануэля Макрона. В частности, беспорядки отмечены в Ренне, Тулузе, Париже. Митингующим противостоит полиция, пуская в ход слезоточивый газ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Франции 24 апреля завершился второй тур президентских выборов. После обработки 90% бюллетеней лидирует действующий президент страны Эммануэль Макрон. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 43,46% голосов избирателей.