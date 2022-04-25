Киев, , 01:45 — REGNUM Прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина подтвердил 25 апреля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью бывшему адвокату Марку Фейгину (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), опубликованном на платформе YouTube.

Офис президента Украины Narking

По словам Арестовича, в настоящее время Блинкен и Остин находятся в Киеве и разговаривают с украинским лидером Владимиром Зеленским.

О прибытии в Киев с официальным визитом сообщал глава Украины Зеленский в ходе пресс-конференции на одной из станций метро города Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальные представители Госдепа США и Пентагона отказались от комментариев по данному вопросу.

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