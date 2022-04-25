Лондон, , 01:47 — REGNUM Антироссийские санкции могут нанести экономике Великобритании ущерб примерно в 6,2 млрд фунтов. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Фунты стерлингов

Экономисты прогнозируют такие потери в течение ближайших девяти лет. Максимальные убытки повлечет за собой запрет на поставку в Россию автомобилей категории люкс Aston Martin и Bentley, а также сумок Burberry. Санкции сильно ударят по британским компьютерным компаниям, экспортерам технологий и продуктов для нефтеобработки.

Напомним, ранее Великобритания запретила импорт из России серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов. Под санкции попали импорт чугуна и стали, экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши.