Москва, 25 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Стартовал приём заявок на участие в Московской неделе моды. Об этом 25 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Мероприятие пройдет в период с 21 по 26 июня. Ожидается, что участников и гостей ждут не только показы, но также деловая программа, которая будет способствовать расширению профессиональных контактов среди представителей отрасли. Приём заявок продлится до 15 мая.

«В парке «Зарядье» во время модных показов свои коллекции презентуют больше 40 дизайнеров. Еще порядка 80 брендов представят работы в шоуруме и на открытом маркете. Кроме того, на протяжении всех шести дней Московской недели моды участники будут знакомиться с потенциальными клиентами и поставщиками, находить партнеров по бизнесу», — сказала Сергунина.