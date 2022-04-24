Варшава, 25 апреля, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Россия может использовать Польшу для того, чтобы разрушить НАТО. Об этом заявил польский генерал и бывший начальник военной контрразведки республики Петр Пытель, 24 апреля сообщил портал Onet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он утверждает, что «ряд лиц» в Варшаве якобы угрожают западным союзам и продвигают интересы Москвы, следуя плану: «крах Запада, развал НАТО». По словам генерала, Россия оказывает «влияние» на Польшу «во многих сферах».

Пытель также выразил опасения по поводу «идей создания экономических альянсов, которые альтернативны ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о том, что Польша превращается в передовой рубеж НАТО. 23 апреля пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер сообщил, что Варшава поставила на Украину вооружения на общую сумму в размере более $1,6 млрд.