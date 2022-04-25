Москва, , 01:11 — REGNUM У православных наступил период Светлой седмицы – семь дней от Пасхи до Недели Фоминой.

Пасха isfara

В это время ежедневно после Литургии совершается праздничный крестный ход и полагается звон во все колокола. Царские врата в Светлую седмицу всегда открыты, означая, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой (Антипасхи). После этого начинается Радоницкая неделя.

Начиная со дня Пасхи и до её отдания (40 дней) верующие встречают друг друга пасхальным приветствием «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!».