Москва, 25 апреля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. У православных наступил период Светлой седмицы — семь дней от Пасхи до Фоминой недели.

isfara Пасха

В это время ежедневно после Литургии совершается праздничный крестный ход и полагается звон во все колокола. Царские врата в Светлую седмицу всегда открыты, означая, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой (Антипасхой). После этого начинается Радоницкая неделя.

Начиная со дня Пасхи и до её отдания (40 дней) верующие встречают друг друга пасхальным приветствием «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!».