Вашингтон, 25 апреля, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Информацию о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны с визитом в Киев отказались комментировать журналистам в Госдепартаменте США. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС.

Госдеп США

Ряд украинских новостных каналов сообщил 24 апреля о визите Блинкена и Остина в Киев и о начале переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. На запрос журналистов о подтверждении данной информации в Госдепе от комментариев отказались.

В Пентагоне также отказались сообщить какую-либо информацию по данному поводу.

Госдепартамент и Пентагон не комментируют информацию о прибытии с визитом в Киев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящем визите в Киев глав Пентагона и Госдепа США. В обоих американских ведомствах информацию о возможном визите на Украину подтвердить или опровергнуть отказались.