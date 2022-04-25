Париж, , 01:04 — REGNUM Действующий французский президент Эммануэль Макрон набирает 56,54% голосов после подсчета 90% избирательных бюллетеней во втором туре президентских выборов, сообщает на своем сайте МВД Франции.

Эммануэль Макрон © ИА REGNUM

Его сопернице, главе партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен удалось заручится поддержкой 43,46% избирателей, которые проголосовали 24 апреля.

Ранее сообщалось, что Макрон набирает во втором туре 53,91% голосов (по итогам подсчета 71% бюллетеней), а уже признавшая свое поражение на выборах Ле Пен — 46,09%.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что поражение Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов является «хорошей новостью».

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