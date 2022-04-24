Москва, 25 апреля, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Задержан мужчина, который сломал фигуру бабушки со Знаменем Победы в московском Куркино. Вандал раскаялся в совершенном поступке. Об этом 25 апреля сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цитата из видео «Украинская бабушка с красным флагом вышла против бандеровцев полная версия» Бабушка с красным флагом

По словам вандала, он совершил самую большую ошибку в своей жизни и искренне раскаивается. «Я сломал символ нынешней России, хотя я даже этого не помню, потому что был очень сильно пьян. Мне очень стыдно за свой поступок», — сказал он. Мужчина подчеркнул, что никогда не поддерживал антироссийских или нацистских настроений. По словам мужчины, он искренне раскаивается и готов возместить весь нанесенный ущерб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожилая женщина стала символом сопротивления украинским националистам. Она вышла к ним с Красным Знаменем, приняв за российских военнослужащих. Потешаясь над ней, националисты отобрали флаг и бросили стяг под ноги. Когда женщине передали пакет с продуктами, то она отказалась от помощи, хотя в ней нуждалась. Пенсионерка пристыдила радикалов, отметив, что под Красным Знаменем воевали ее родители.

Случай вызвал большой резонанс. Баннеры с изображением смелой пожилой женщины появились в разных российских городах.