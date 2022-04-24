Париж, 25 апреля, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Столкновения с полицией и беспорядки начались сразу после объявления предварительных результатов президентских выборов в Париже и ряде крупных городов Франции. Об этом 24 апреля сообщает Agence France-Presse.

kriss_toff Полиция Франции во время протестов в Париже

Сразу после объявления результатов второго тура президентских выборов на площади Республики в Париже стала собираться радикально настроенная молодёжь. При этом молодые люди выкрикивали лозунги как против действующего президента Эммануэля Макрона, так и против его соперницы, лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Из-за начавшихся беспорядков и попыток нападения на силовиков, сотрудники полиции применили слезоточивый газ. Манифестации проходят в Ренне, Лионе, Тулузе и Нанте. Во всех городах радикально настроенные демонстранты провоцируют беспорядки.

Напомним, во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. По данным МВД республики, после подсчета 80% бюллетеней действующий президент Макрон набирает 54,81%, его соперница, Марин Ле Пен — 45,19%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидирующий на выборах президента Франции действующий глава государства Макрон поблагодарил проголосовавших за него избирателей.