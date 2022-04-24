Москва, 25 апреля, 2022, 00:46 — ИА Регнум. В Подмосковной Балашихе вечером 24 апреля задержали мужчину с «гранатой». Об этом сообщают СМИ.

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Очевидцы информировали о вооруженном мужчине. Он якобы поссорился с соседом и выбежал в подъезд, угрожая взрывом. На место ЧП выезжали оперативные службы.

На деле в руках злоумышленника оказалось шоколадной яйцо с игрушкой внутри. Мужчина задержан и доставлен в полицейское отделение за угрозу теракта.