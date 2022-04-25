Токио, , 00:28 — REGNUM Японский концерн Nissan Motor перестанет производить автомобили под маркой Datsun, 24 апреля сообщило издание Nikkei.

Логотип Datsun GmanViz

Причиной такого решения называется падение спроса на новые транспортные средства под этим брендом. Так, согласно исследованиям японской фирмы MarkLines, в 2021 году было продано на 90% меньше экземпляров Datsun, чем в 2016 году — 6 400 вместо 87 300.

Освободившиеся производственные мощности перейдут на выпуск электромобилей. В 2020 году Nissan объявил о том, что останавливает производство машин Datsun для России из-за реализации плана по реструктуризации бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская автомобилестроительная компания Renault объявила о снижении продаж своих автомобилей в первом квартале 2022 года до 9,7 млрд евро (2,7%). По информации издания Le Parisien, автопроизводитель испытывает нехватку полупроводников.

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