Париж, , 00:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор после переизбрания с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 24 апреля сообщает агентство Reuters.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Разговор носил поздравительный характер. Как отмечает агентство, «это был первый звонок, который является свидетельством франко-германской дружбы».

Напомним, во Франции завершился второй тур президентских выборов. После обработки 80% бюллетеней Макрон набрал 54,81% голосов, Марин Ле Пен – 45,19%.

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