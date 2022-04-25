Париж, 25 апреля 2022, 00:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор после переизбрания с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 24 апреля сообщает агентство Reuters.
Разговор носил поздравительный характер. Как отмечает агентство, «это был первый звонок, который является свидетельством франко-германской дружбы».
Напомним, во Франции завершился второй тур президентских выборов. После обработки 80% бюллетеней Макрон набрал 54,81% голосов, Марин Ле Пен – 45,19%.
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