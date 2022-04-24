Париж, 25 апреля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор после переизбрания с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 24 апреля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Разговор носил поздравительный характер. Как отмечает агентство, «это был первый звонок, который является свидетельством франко-германской дружбы».

Напомним, во Франции завершился второй тур президентских выборов. После обработки 80% бюллетеней Макрон набрал 54,81% голосов, Марин Ле Пен — 45,19%.