Барселона, Испания, 25 апреля, 2022, 00:07 — ИА Регнум. 24 апреля каталонская «Барселона» в матче 21-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 потерпела второе подряд поражение от «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона»

Единственный мяч на седьмой минуте встречи забил 29-летний испанский фланговый нападающий Альваро Гарсия после передачи Исаака Паласона.

Это поражение от «Райо Вальекано» стало для «Барселоны» вторым подряд в текущем сезоне. 27 октября «сине-гранатовые» в матче 11-го тура также уступили клубу из Мадрида. Тот матч завершился со счетом 1:0, а единственный мяч на тридцатой минуте встречи забил Радамель Фалькао.

На данный момент «Барселона» с восемнадцатью победами, шестью поражениями и 63-мя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано», набрав 40 очков, располагается на одиннадцатой строчке.