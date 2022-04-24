Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Водитель иномарки погиб в ДТП на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, где ведутся ремонтные работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась днём 24 апреля на 811-м километре федеральной автодороги. Водитель Iveco, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Mitsubishi Lancer и столкнулся с ним. От удара большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes, водитель которого скончался на месте происшествия.

По факту ДТП организована проверка.