Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону капитально отремонтируют школу №49, расположенную на улице Максима Горького. На проведение работ выделено 193,1 млн рублей, следует из материалов госзакупки.

Ремонт школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Согласно техническому заданию, в образовательном учреждении требуется обновить системы вентиляции, коммуникации, сети электроснабжения и отопления. Также необходимо благоустроить территорию и обеспечить инфраструктуру для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Капитальный ремонт школы, как ожидается, начнётся в 2022 году, а завершится в 2023 году.