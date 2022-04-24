Орловский район, Ростовская область, 25 апреля, 2022, 00:03 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате дорожной аварии пострадали два 13-летних школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Велосипед

Инцидент случился в посёлке Красноармейский (Орловский район) вечером 24 апреля. На проезжей части столкнулись юные водитель скутера и велосипедист. В результате ДТП у велосипедиста диагностированы переломы носа и ключицы, скутерист обратился к медикам с ушибами и ссадинами.

Известно, что один из школьников взял скутер у родителей.

По факту аварии проводится проверка.