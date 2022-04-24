Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пенсионер потерял сбережения после попытки приумножить капиталы. 68-летнего мужчину обманул лжеброкер, предложивший ему заработать. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Телефонный мошенник

Пенсионер рассказал полицейским, что ответил на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником одной из брокерских компаний и предложил мужчине якобы увеличить прибыль за счёт вложения сбережений в проведение валютных операций, а также в покупку и продажу акций на биржевых площадках.

Следуя инструкции мошенника, ростовчанин открыл брокерский счет и перевёл на него средства. Сумма хищений превысила 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.