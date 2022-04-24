Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Телесеть Epix продлила на второй сезон сериал «Извне» (From), который представляет собой смесь жанров научной фантастики, ужасов и триллера. Об этом 25 апреля сообщает портал The Wrap.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Представители Epix сообщили, что «Извне» установил рекорд по показателю просмотров первых эпизодов среди оригинальных сериалов компании. Сеть также отметила, что первый сезон шоу уступил в популярности только сериалу «Крёстный отец Гарлема» (главную роль в нём исполняет Форест Уитакер), т.е. стал вторым самым просматриваемым сериалом в истории Epix. Съёмки второго сезона «Извне» начнутся в канадском городе Галифакс летом 2022 года, его премьера запланирована на 2023 год.

Для справки: первый эпизод «Извне» Epix показал 20 февраля 2022 года. Главные роли в шоу исполняют Хэролд Перрино («Остаться в живых»), Каталина Сандино Морено («Рухнувшие небеса») и Эйон Бэйли («Вымогательство»). Сюжет сериала рассказывает о затерянном в лесу таинственном городе, который становится ловушкой для всех, кто решает в него зайти. Люди, оказавшиеся в этом загадочном месте, днём пытаются найти выход, а по ночам прячутся от живущих в лесу существ.

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