Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Телесеть Epix продлила на второй сезон сериал «Извне» (From), который представляет собой смесь жанров научной фантастики, ужасов и триллера. Об этом 25 апреля сообщает портал The Wrap.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Представители Epix сообщили, что «Извне» установил рекорд по показателю просмотров первых эпизодов среди оригинальных сериалов компании. Сеть также отметила, что первый сезон шоу уступил в популярности только сериалу «Крёстный отец Гарлема» (главную роль в нём исполняет Форест Уитакер), т.е. стал вторым самым просматриваемым сериалом в истории Epix. Съёмки второго сезона «Извне» начнутся в канадском городе Галифакс летом 2022 года, его премьера запланирована на 2023 год.

Для справки: первый эпизод «Извне» Epix показал 20 февраля 2022 года. Главные роли в шоу исполняют Хэролд Перрино («Остаться в живых»), Каталина Сандино Морено («Рухнувшие небеса») и Эйон Бэйли («Вымогательство»). Сюжет сериала рассказывает о затерянном в лесу таинственном городе, который становится ловушкой для всех, кто решает в него зайти. Люди, оказавшиеся в этом загадочном месте, днём пытаются найти выход, а по ночам прячутся от живущих в лесу существ.