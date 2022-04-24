Эмполи, Италия, 24 апреля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. 24 апреля футбольный клуб «Эмполи» в матче 34-го тура итальянской Серии А одержал волевую победу над неаполитанским «Наполи» со счетом 3:2. Встреча проходила в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани».

(сс) RonnyK «Наполи»

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Ассистенты главного судьи – Алессандро Ло Чичеро и Вито Мастродонато.

Забитые мячи: Дрис Мертенс (44’ Ирвинг Лосано) – 0:1, Лоренцо Инсинье (53’ Андре-Франк Замбо-Ангисса) – 0:2, Лиам Хендерсон (80’) – 1:2, Андреа Пинамонта (83’) – 2:2, Андреа Пинамонти (88’ Недим Байрами) – 3:2.

Составы команд:

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто, Вити, Паризи (Какаче, 61’), Верре (Байрами, 66’), Асллани (Штулац, 70’), Бандинелли (Хендерсон, 61’), Журковский, Пинамонти, Кутроне.

«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ррахмани, Заноли (Малькюи, 46’), Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Уна, 85’), Мертенс (Политано, 77’), Лосано (Зелиньский, 68’), Осимхен.

«Эмполи», одержав девятую победу в сезоне, набрал 37 очков, но остался на четырнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» с 67-ю очками располагается на третьем месте.