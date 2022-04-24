* запрещённая в России организация

Москва, 24 апреля, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Правовую оценку высказываниям члена украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который призвал убивать детей Донбасса, дадут сотрудники Следственного комитета России. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе этого ведомства.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

«Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату дать уголовно-правовую оценку высказываниям азовца (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным «Медик», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что следователи намерены проанализировать данные высказывания и дать им уголовно-правовую оценку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку высказываниям основателя полка украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Билецкого по поводу возможности удара ВСУ ракетой «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое намечено на 9 Мая в Мариуполе.

«Азов»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.