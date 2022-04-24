Реймс, Франция, , 23:46 — REGNUM 24 апреля в Реймсе на стадионе «Огюст Делон» футбольный клуб «Реймс» в матче 34-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 уступил «Марсели». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Матч между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Реймс» Psg.fr

Единственный мяч на 83-й минуте встречи забил 24-летний бразильский фланговый нападающий Жерсон после передачи Димитри Пайе. Желтые карточки получили Луан Перес и Брэдли Локо.

Стартовые составы команд:

«Реймс»: Райкович, Фас, Конан, Абдельхамид, Гравийон, Фоке (Бузи, 79’), Матусива (Кеббал, 89’), Лопи, Локо (Мунести, 46’), Мбуку (Зенели, 46’), ван Берген (Туре, 63’).

«Марсель»: Манданда, Салиба, Перес, Ронжье, Колашинац (Жерсон, 46’), Камара (Чалета-Цар, 79’), Гендузи, Гуйе, Арит (Пайе, 46’), Ундер (Лирола, 73’), Милик (Дьенг, 79’).

«Марсель», одержав девятнадцатую победу в сезоне и набрав 65 очков, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс», набрав 40 очков, располагается одиннадцатью строчками ниже.