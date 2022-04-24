Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Власти США, которые надеются на дальнейшее сотрудничество с Парижем, поздравляют действующего главу Франции Эммануэля Макрона с победой на выборах. Об этом 24 апреля заявил ТАСС представитель Госдепа, комментируя предварительные итоги выборов во Франции.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти США) поздравляем президента Макрона с его переизбранием, — сказал он. — Мы с нетерпением ожидаем нашего дальнейшего тесного сотрудничества».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МВД Франции сообщили, что действующий глава Франции Эммануэль Макрон после подсчета 71% голосов избирателей набирает во втором туре президентских выборов 53,91%.