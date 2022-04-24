Париж, , 23:40 — REGNUM Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурицио Почеттино получил 15 миллионов евро в качестве компенсации в случае расторжения контракта с парижским клубом. Об этом 24 апреля сообщило издание Le Parisien.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

По информации источника, «ПСЖ» хочет убрать аргентинского специалиста с поста главного тренера. Действующее соглашение Почеттино с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

После 34-х сыгранных туров чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен», одержав 24 победы и набрав 78 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице Лиги 1. Из Лиги Чемпионов УЕФА парижский клуб выбыл на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу».