Тюмень, 24 апреля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. В Тюменской области 27 апреля будет по-летнему жарко. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

В ночь на 27 апреля ожидается + 2…+ 7°C, а днём температура воздуха прогреется до + 20…+ 25°C. При этом обещают дождь и порывистый ветер до 15 м/с.

В понедельник и вторник, 25 и 26 апреля, по ночам в регионе будет — 2…+ 4°C, днём + 12…+ 17°C, дождливо.