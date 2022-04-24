Москва, , 23:29 — REGNUM Следственный комитет РФ запросит у Минобороны информацию о готовящейся в Лисичанске (ЛНР) провокации для дискредитации российских военных. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Разрушенный в ходе конфликта жилой дом в Лисичанске Ліонкінг

«Следственный комитет России изучит данную информацию с целью установления лиц, причастных к организации провокаций, и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям», — сказали в СК РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Службе безопасности Украины готовят распространение в западных СМИ информации о якобы «бесчинствах русских» в Лисичанске с целью последующего обвинения российских военнослужащих.