Париж, , 23:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, лидирующий по результатам второго тура на выборах главы государства, поблагодарил избирателей, поддержавших его, чтобы не допустить победы правых сил. Об этом он сообщил 24 апреля на митинге на Марсовом поле после подведения предварительных итогов второго тура.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я знаю, что многие из наших сограждан голосовали за меня не потому, что поддерживают мои идеи, но для того, чтобы поставить заслон на пути крайне правых», — сообщил Макрон.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что действующий президент Франции Макрон набирает 51,57% голосов во втором туре на выборах главы государства (после обработки 45% бюллетеней).