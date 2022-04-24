Лос-Анджелес, США, 24 апреля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Фильм «Соник 2 в кино», скорее всего, в конце третьих выходных показов в США обойдёт по показателю кассовых сборов первую картину серии. Об этом 25 апреля сообщил журнал Variety.

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По состоянию на 24 апреля 2022 года лента режиссёра Джеффа Фаулера собрала в домашнем прокате $145,8 млн, а в мире (без учёта США) — около $142 млн. Редакция издания напомнила читателям, что сумма кассовых сборов оригинального фильма, вышедшего в США ещё до объявления эпидемии коронавируса, составила немногим более $146 млн.

Напомним, 1 апреля 2022 года Джим Керри, исполняющий в фильмах про Соника роль доктора Айво Роботника, заявил, что хочет завершить свою карьеру в кино. Тогда актёр отметил, что он говорит «довольно серьёзно». Через несколько дней, 4 апреля 2022-го, Керри пояснил, что не хочет возвращаться к своим известным ролям. «Не могу назвать персонажа, которого я бы хотел снова сыграть», — сказал актёр. При этом он отметил, что роль в фильмах о Сонике стала для него эволюцией, которую он спланировал с самого начала.