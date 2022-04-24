Париж, 24 апреля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал «хорошей новостью» поражение националистки Марин Ле Пен во втором туре выборов президента Франции. Соответствующее заявление он сделал в ходе телеобращения.

(сс) Rémi Noyon Жан-Люк Меланшон

«Поражение Марин Ле Пен — очень хорошая новость для единства нашего народа», — сказал Меланшон.

Ранее социалист призвал своих сторонников голосовать во втором туре за Эммануэля Макрона.