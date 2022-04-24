Донецк, , 23:08 — REGNUM В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали восемь мирных жителей. Об этом 24 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденных территорий республики», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ еще три раза обстреляли Горловку в ДНР.