Редмонд, США, , 23:02 — REGNUM Студия 343 Industries назвала сроки появления в Halo Infinite режима совместного прохождения кампании. Об этом 25 апреля сообщил портал Comicbook.

Телесериал Halo Скриншот с YouTube

Разработчики опубликовали обновлённую дорожную карту, которая даёт понять, что геймеры смогут пройти кампанию в кооперативе в августе 2022 года. Пока студия не назвала точную дату, но отметила, что, скорее всего, этот режим появится в игре во второй половине месяца.

Напомним, в августе 2021 года 343 Industries сообщила, что Halo Infinite не получит режим кооператива в момент релиза, чем очень огорчила поклонников серии. Она получила от фанатов новую порцию негатива, когда в марте 2022-го объявила, что решила отложить добавление этой функции в игру. Ранее разработчики рассказали о том, какие многопользовательские режимы Halo Infinite получит во втором сезоне.

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