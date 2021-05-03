Оттава, 24 апреля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Политика Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом он написал 24 апреля на своей странице в соцсети.

Women Deliver Джастин Трюдо

«Поздравляю, Эммануэль Макрон», — отметил Трюдо.

Напомним, ранее бельгийские СМИ со ссылкой на экзит-поллы сообщили, что во втором туре президентских выборов во Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон получит от 55% до 58% голосов избирателей.