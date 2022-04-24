Париж, 24 апреля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на Марсово поле в Париже, где, как ожидается, он выступит перед своими сторонниками. Об этом сообщает ТАСС.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Президентский кортеж проехал по центральным улицам Парижа, а сам Макрон приветствовал прохожих из окна. Рядом на мотоциклах находились видеооператоры.

Как ожидается, Макрон выступит перед своими сторонниками в самое ближайшее время.