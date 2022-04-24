Москва, 24 апреля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Москва и Минск живут под санкциями много лет и знают, как на это отвечать. Об этом 24 апреля сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Москва и Минск живут под санкциями много лет. Мы знаем, как на это отвечать, и мы знаем, что сила в единстве. Посмотрите, все санкции вводятся под девизом принципиальности, принципиального несогласия, позиции Запада в отношении неприятия того, что происходит в политике России», — приводят журналисты ее слова.

Она добавила, что примеры с ситуациями на Кубе и в Венесуэле показывают, что такая «принципиальность» Запада может быстро улетучиться, когда политикам необходимо решить собственные текущие задачи и проблемы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Россию назвали мировым лидером по санкциям.