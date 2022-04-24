Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Американское руководство отменило в 2022 году торжественную церемонию в память о встрече военных США и СССР на Эльбе в 1945 году. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1».

Анатолий Антонов U.S. Mission Genev

«Было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально — [отменило] Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано, что по рекомендации госдепартамента», — сказал Антонов.

Он назвал понятной подобную реакцию американского руководства «в силу той русофобии, которая развёрнута сегодня в США».

Ранее церемония проходила каждый год на Арлингтонском кладбище недалеко от Вашингтона у мемориала «Дух Эльбы».