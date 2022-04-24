Лос-Анджелес, США, , 22:47 — REGNUM В США по телевидению показали очередной трейлер кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», в котором присутствует новая сцена со злой версией главного героя. Видео было опубликовано 25 апреля на портале Screen Rant.

Доктор Стрэндж Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США

В ролике под названием «Кошмар» (Nightmare) зрители могут видеть различные версии Доктора Стрэнджа и тот хаос, в который они погрузят мультивселенную. В конце ролика показан действительно ужасающий вариант главного героя, отметим, что в этой сцене великий маг больше похож на зомби.

Напомним, премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» режиссёра Сэма Рэйми («Зловещие мертвецы», «Человек-паук») состоится в США 6 мая 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что эту картину запретили к показу в Саудовской Аравии из-за ЛГБТ-персонажа.

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