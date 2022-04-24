Донецк, , 22:47 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) еще три раза обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:37 — населенный пункт Дзержинск (шахта «Южная») — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено четыре мины калибром 82 мм; 21:39 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы; 21:50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (пос. Молочное): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главное следственное управление Следственного комитета России возбудило два дела после обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик со стороны ВСУ.