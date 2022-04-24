Астана, 9 июня, 2019, 19:26 — ИА Регнум. «Предвыборная кампания подтвердила, что оппозиция в Казахстане не представляет собой единой, сплоченной группы людей. Она фрагментирована, у нее много лидеров с разнонаправленными интересами», — заявил казахстанский политолог Аскар Нурша, комментируя ИА REGNUM акции протеста в нескольких городах Казахстана во время президентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Казахстане

По словам эксперта, протесты в Казахстане «не стали неожиданностью для власти, ведь организаторы заранее проводили информационную кампанию и призывали людей выйти на улицы».

"Вопрос в другом — как на эти протесты реагировали силовики. С одной стороны, в СМИ появились фотографии и видео, на которых видны митингующие и полиция, задерживающая этих людей. Эти материалы вызвали определенное возмущение в обществе. С другой стороны, митинги не были санкционированы, и полиция должна была на это реагировать. Вопрос к форме и содержанию этой реакции», — пояснил он.

Собеседник выразил мнение, что «силовикам имеет смысл провести домашнюю работу и, возможно, выработать некоторые механизмы реагирования на такие ситуации».

"Что касается самих протестов, то они показали раскол оппозиции. Некоторая ее часть просто бойкотировала выборы президента. Другая часть на выборы пошла и выразила свое мнение в правовом поле. Еще одна группа — сторонники опального олигарха Мухтара Аблязова — решила действовать в активном протестном ключе», — подчеркнул он.

Политолог считает, что в этой ситуации «говорить о новых политических трендах не приходится».

"Предвыборная кампания подтвердила, что оппозиция в Казахстане не представляет собой единой, сплоченной группы людей. Она фрагментирована, у нее много лидеров с разнонаправленными интересами. То есть тренд на раскол оппозиции сохраняется».

Другим немаловажным фактором, который отметил Аскар Нурша, стали процессы «разделения умеренной оппозиции и радикальных оппозиционных группировок».

"Если первые готовы отстаивать свои интересы в правовом поле и придерживаться сдержанного политического формата, то вторые, вероятно, будут действовать иначе».

Отвечая на вопрос, какой вариант транзита власти выберет Казахстан, с учетом опыта соседей, эксперт сообщил, что Казахстан «напишет свой сценарий».

«Втиснуть политические процессы Казахстана в российский вариант тандема «Путин — Медведев», узбекский вариант транзита «Каримов — Мирзиёев» и киргизский «Атамбаев — Жээнбеков» не получится. Прямых аналогов со сценариями соседей нет. Возможно, транзит власти Казахстана отдаленно и с большими оговорками напоминает российский сценарий образца конца 90-х годов. Но с тем отличием, что президент Казахстана уходит на пике своей формы. Это его главное отличие», — резюмировал Аскар Нурша.

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