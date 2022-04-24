Лондон, , 22:38 — REGNUM Политика Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он написал 24 апреля на своей странице в соцсети.

Борис Джонсон en.wikipedia.org

«Эммануэль Макрон, поздравляю с переизбранием президентом Франции», — написал Джонсон, добавив, что Франция является одним из наиболее важных союзников для Британии.

Напомним, ранее бельгийские СМИ со ссылкой на экзит-поллы сообщили, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон получит от 55% до 58% голосов французов во втором туре президентских выборов.