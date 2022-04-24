Лондон, 24 апреля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Политика Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он написал 24 апреля на своей странице в соцсети.

en.wikipedia.org Борис Джонсон

«Эммануэль Макрон, поздравляю с переизбранием президентом Франции», — написал Джонсон, добавив, что Франция является одним из наиболее важных союзников для Британии.

Напомним, ранее бельгийские СМИ со ссылкой на экзитполы сообщили, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон получит от 55% до 58% голосов французов во втором туре президентских выборов.